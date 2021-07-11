الهلال يخسر ودية التعاون ويغادر إلى النمسا غدًا

طلال الغامدي (صدى):
خسر فريق الهلال من نظيره التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الفريق الودي الأول الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، وذلك ضمن تحضيرات الفريق المنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021، وسجل للهلال الثنائي "موسى ماريغا وحمد العبدان".
بدأ ليوناردو جارديم اللقاء بكل من "عبدالله المعيوف، محمد جحفلي متعب المفرج، نواف المفرج، أمير كردي، ناصر الهدهود، رياض الأسمري، محمد كنو، هتان باهبرم، سيباستيان جيوفينكو، تركي المطيري".
أشرك "جارديم" في الشوط الثاني كلاً من "عبدالله الجدعاني، ناصر السبيعي جانغ هيون سو، محمد الخيبر، مدالله العليان، عبدالرحمن الدخيل، فهد زياد لوسيانو فييتو، محمد القحطاني، حمد العبدان، موسی ماريفا".
أدى بقية اللاعبين غير المشاركين في اللقاء تدريبات لياقية وبدنية وفنية في الفترة المسائية، فيما أجرى الدوليون صباح اليوم فحوصات طبية في مقر النادي.
وتغادر بعثة الفريق في وقت مبكر من صباح يوم غد الاثنين إلى النمسا الإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.