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الهلال يخسر ودية التعاون ويغادر إلى النمسا غدًا

منذ يوم
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الهلال يخسر ودية التعاون ويغادر إلى النمسا غدًا

طلال الغامدي (صدى):
خسر فريق الهلال من نظيره التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الفريق الودي الأول الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، وذلك ضمن تحضيرات الفريق المنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021، وسجل للهلال الثنائي "موسى ماريغا وحمد العبدان".

بدأ ليوناردو جارديم اللقاء بكل من "عبدالله المعيوف، محمد جحفلي متعب المفرج، نواف المفرج، أمير كردي، ناصر الهدهود، رياض الأسمري، محمد كنو، هتان باهبرم، سيباستيان جيوفينكو، تركي المطيري".

أشرك "جارديم" في الشوط الثاني كلاً من "عبدالله الجدعاني، ناصر السبيعي جانغ هيون سو، محمد الخيبر، مدالله العليان، عبدالرحمن الدخيل، فهد زياد لوسيانو فييتو، محمد القحطاني، حمد العبدان، موسی ماريفا".

أدى بقية اللاعبين غير المشاركين في اللقاء تدريبات لياقية وبدنية وفنية في الفترة المسائية، فيما أجرى الدوليون صباح اليوم فحوصات طبية في مقر النادي.

وتغادر بعثة الفريق في وقت مبكر من صباح يوم غد الاثنين إلى النمسا الإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.

 

الهلال
النمسا
معسكر إعدادي
الموسم الرياضي
ستاد الأمير تركي بن سلطان

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 380
منذ يوم
ههههههههههههههه ياذا التعاون فريق الهلال يبي يرد ال5 بمباره وديه بس لم تزبط معنا ولقم ب3 هاردلك مستر طاقيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بدايه موفقه وش اخبارمحترفكم الجديد الكحلي هههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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