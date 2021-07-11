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سيدة تنصح الرجال بالتعدد في الزوجات
منذ 4 ساعات
1984
3
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130463
منذ 53 دقيقة
جيده ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13695
منذ 37 دقيقة
ممتازة جدا
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14563
منذ 19 دقيقة
واضحة معاملة .. العرض والطلب
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أحدث التعليقات
هديه العنزي
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تركيه
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علي السليمان
وصف عبدالحميد العمري بالخبير العقاري غير صحيح فجميع توقعاته بانهيار اسعار العقار كانت فقط امنيات شخصيه غير مبنية على معرفة بالاسواق واعتقد انه مطالب...
عدنان
رسوم الاراضي ماتفيدني بشي انا اشوف الحل مخططات منح وبنيه تحتيه متكامله وناخذ عليها قرض ونبني انتهت المشكله بس حل بسيط ارض وقرض أرض...
**""'سهم'""**😊
كأني شفت شي يشبة بومة خضيير ..😆😆😆
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