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العميري: نمو سنوي "غير مسبوق" لأسعار الأراضي في  أحياء 14 مدينة بالمملكة 

منذ ساعة
1835
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العميري: نمو سنوي "غير مسبوق" لأسعار الأراضي في  أحياء 14 مدينة بالمملكة 

الرياض (صدى):
تحدث الخبير العقاري عبدالحميد العميري عن النمو السنوي غير المسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة.

وقال عبدالحميد العميري:"نمو سنوي قياسي وغير مسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة بنهاية الربع الثاني 2021م، تجاوز الـ100% في عديد من الأحياء؛ بالذات تلك التي تقع في المدن الرئيسة، بدفع رئيس من النمو الكبير لقروض العقار وتوقف رسوم الأراضي عند المرحلة الأولى للعام السادس على التوالي".

 

وأشار:"ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح للأفراد، وتم ضخّهُ في السوق العقارية من بداية 2019 حتى مايو 2021 إلى نحو 292 مليار ريال، ويُتوقع بوتيرته الراهنة أن يصل حجمه بحلول نهاية 2021 بين 393 إلى 400 مليار ريال مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في مكة والمدينة وأبها وخميس مشيط.. قابل تصاعد موجة القروض العقارية خلال العامين والنصف الماضيين، توقف تنفيذ نظام الرسوم على الأراضي البيضاء عند مرحلته الأولى طوال 5 سنوات مضت، ودخلت هذا الشهر عامها السادس على التوالي".

وأوضح:"مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في حائل والطائف وبريدة وعنيزة وجيزان وتبوك، فترتبط زيادة القروض العقارية بزيادة قوة الطلب (دعم للأسعار) بينما ترتبط رسوم الأراضي بالضغط على ملاك الأراضي لزيادة العرض (ضغط على الأسعار) !! وقياسا على زيادة الأولى (القروض) وتأخّر الثانية (الرسوم) كانت النتيجة الفعلية ما حدث ويحدث الآن في السوق؛ أن الأسعار اندفعت نحو الارتفاع".

ولفت:"تثبت التطورات الراهنة (الارتفاعات القياسية غير المسبوقة) الآن بالسوق العقارية أن الحاجة القصوى لاستكمال جميع المراحل التنفيذية الثلاث لرسوم الأراضي البيضاء والبدء بتنفيذها بأسرع وقت أمام اكتساح التضخم للأسعار قد أصبح قائما بما لا يدع مجالا للشك أو التردد أو سنشهد تضخم أكبر وأكبر".

وتابع:"ستلاحظ هنا؛ أنّه كلما ارتفعت الأسعار كلما ارتفع حجم التمويل اللازم للشراء، خلال الفترة 2016-2019 حينما كانت الأسعار تتراجع كان متوسط التمويل اللازم للفرد يتراجع، ثم بعد عودة الأسعار للارتفاع خلال 2019-2021 ارتفع معها متوسط التمويل العقاري اللازم للفرد المقترض".

 

التمويل العقاري
العقار
أسعار
الأراضي
السوق العقارية
عبدالحميد العميري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14563
منذ ساعة
فعلاً اشتريت أرض ب٧٠٠ ألف قبل ٤ سنوات فقط الآن سعرها مليون
عدنان
عدنان عدد التعليقات : 5
منذ 15 دقيقة
رسوم الاراضي ماتفيدني بشي
انا اشوف الحل مخططات منح وبنيه تحتيه متكامله وناخذ عليها قرض ونبني انتهت المشكله بس حل بسيط ارض وقرض أرض وقرض أرض وقرض أرض وقرض أرض وقرض........
علي السليمان
علي السليمان عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
وصف عبدالحميد العمري بالخبير العقاري غير صحيح فجميع توقعاته بانهيار اسعار العقار كانت فقط امنيات شخصيه غير مبنية على معرفة بالاسواق واعتقد انه مطالب بإعتذار لمن غرر بهم ونصحهم بتأجيل الشراء ووجدوا الاسعار الآن قد تضاعفت

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أحدث التعليقات

هديه العنزي
ارغب بالتسجيل
تركيه
كيف طريقة التسجيل
علي السليمان
وصف عبدالحميد العمري بالخبير العقاري غير صحيح فجميع توقعاته بانهيار اسعار العقار كانت فقط امنيات شخصيه غير مبنية على معرفة بالاسواق واعتقد انه مطالب...
عدنان
رسوم الاراضي ماتفيدني بشي انا اشوف الحل مخططات منح وبنيه تحتيه متكامله وناخذ عليها قرض ونبني انتهت المشكله بس حل بسيط ارض وقرض أرض...
**""'سهم'""**😊
كأني شفت شي يشبة بومة خضيير ..😆😆😆

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