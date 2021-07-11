"البكيري" للجنة الانضباط : مَن سيتحمل الإهمال والتشهير بنادي الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي، محمد البكيري، مجددًا على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم ضد نادي الاتحاد، بشأن اللاعب خالد السميري.
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارا بخصم 3 نقاط من الاتحاد لكونها لم تسدد لنادي الفيصلي 250 الف ريال مقابل إعارة لاعب الاتحاد خالد السميري لصفوفه، فيما أكد الناقد الرياضي أن الاتحاد سدد بالفعل هذه المبالغ.
وتابع :"لليوم الثالث على التوالي. اكرر سؤالي، مطالب باجابة واضحة وشجاعة، من اتحاد الكرة ممثلا في الأمانة، ولجنة الانضباط من الذي يتحمل ذلك الإهمال والتشهير بنادي الاتحاد في قرار انضباطي بحسم 3 نقاط من رصيده في قضية قام بسدادها قبل 6 أشهر"، وذلك بحسب تغريدته على موقع "تويتر".
يذكر أن البكيري أكد أن نادي الاتحاد أخطرت أمانة اتحاد الكرة وسكرتارية لجنة الانضباط في خطاب رسمي في يناير الماضي بسداد مبلغ 250 الف ريال لنادي الفيصلي، مقابل إعارة لاعب الاتحاد خالد السميري لصفوفه.
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