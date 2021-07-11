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حبس شخص لمدة شهر لإرساله عبارات غزل وصور خادشة للحياء لطليقته

منذ 4 ساعات
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حبس شخص لمدة شهر لإرساله عبارات غزل وصور خادشة للحياء لطليقته

الرياض (صدى):
اتهمت سيدة في المملكة طليقها بملاحقتها مدة 5 سنوات بعد الطلاق من خلال إرسال رسائل على هاتفها الخاص تتضمن عبارات غزل وصور خادشة للحياء.

وأفادت السيدة في شكواها أنها حاولت كثيرًا رده عن فعلته وهو الأمر الذي لم يتوقف عنه حتى ضاق بها الأمر وتقدمت بشكوى ضده لدى الجهات المختصة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن".

وأقر المٌدعى عليه "طليقها" بما أفادت به السيدة وأكد أن تلك التصرفات كانت تصدر منه لرغبته في لم شملهما من جديد خاصة وأن بينهما أولاد.

وأصدرت المحكمة عقوبة تأديبية بحق المٌدعى عليه بعد إبدائه ندمه والاعتراف بما فعله وتم الحكم بحبسه بالسجن لمدة تقارب الشهر مع وقف التنفيذ.

 

الزواج
الطلاق
السجن
الصور
رسائل نصية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130464
منذ 3 ساعات
مامعهه حق ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14563
منذ ساعة
معه جنون يسمى جنون الاشتياق .. هذا النوع من الجنون فظيع

اشوق أمرني أطيعك وانسى خلاني ! يا منى الروح والعين

ارجعوا لأمهات الأغاني حديثاً تجدون ما مالم يستعرضه الأصفهاني قديماً

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**""'سهم'""**😊
كأني شفت شي يشبة بومة خضيير ..😆😆😆

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