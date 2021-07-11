بالفيديو .. حالات تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة"

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، محمد الوهيبي، الأشياء التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة" بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد.
وذكر أن المادة 57 تنص على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها على الزوج، وهو ما يتطلب إثبات على صحة ذلك، وذلك بحسب حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية.
وأشار إلى أنه من بين الوسائل التي يلجأ إليه الزوج لإثبات أن الزوجة منعت نفسها عنه شهادة وسيط من الأهل أو من خلال تقارير طبية.
وأشار إلى أن الحالات الأخرى التي تؤدي لإسقاط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوجية أو امتنعت عن المبيت فيه دون عذر شرعي.