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بالفيديو .. حالات تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة"

منذ 15 ساعة
13344
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بالفيديو .. حالات تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة"

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، محمد الوهيبي، الأشياء التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة" بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وذكر أن المادة 57 تنص على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها على الزوج، وهو ما يتطلب إثبات على صحة ذلك، وذلك بحسب حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية.

وأشار إلى أنه من بين الوسائل التي يلجأ إليه الزوج لإثبات أن الزوجة منعت نفسها عنه شهادة وسيط من الأهل أو من خلال تقارير طبية.

وأشار إلى أن الحالات الأخرى التي تؤدي لإسقاط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوجية أو امتنعت عن المبيت فيه دون عذر شرعي.

محامي
مستشار قانوني
النفقة
سقوط النفقة

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 165
منذ 13 ساعة
للمعلومية
وجوب نفقة الزوجة على الزوج هذا في المجتمعات التي لايوجد عندها مساواة بين الرجل والمراة
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 27
منذ 8 ساعات
الأشياء هذي كيف أثبتها هههههه
احمد
احمد عدد التعليقات : 639
منذ 6 ساعات
كيف تثبيتها... يارجال الشيطان بنفسه حاير من هذي الاشتراطات
ا
ا عدد التعليقات : 88
منذ 6 ساعات
يدورون اي شي لصالحها لو يعدلون ويبدلون
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ دقيقة
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ 47 ثانية
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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