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التعليم تدعو الراغبين في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية

منذ 5 ساعات
14784
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التعليم تدعو الراغبين في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية

الرياض (صدى):
دعت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات من لديهم رغبة في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية، بحسب "الميدان التعليمي".

وكانت وزارة التعليم، وجهت بتنفيذ مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتعليمية لمعالجة وضع التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن تنطلق هذه البرامج الأحد 15/ 12/ 1442.

وحددت آلية التسجيل واختيار البرامج، تمثلت في التسجيل عبر منصة التدريب بدءا من 4 حتی 14/ 12/ 1442، وإرسال دعوة للفئة المستهدفة بالتسجيل، وتأكيد حضور برامج المسارات التطويرية عبر رسالة (sms البريد الإلكتروني)، على أن تبدأ برامج المسارات التطويرية بتاريخ 10/ 12 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

 

المعلمين
المعلمات
وزارة التعليم
تخصصات
التسجيل  المسارات التطويرية

التعليقات

عفاف حسن علي عبدالله
عفاف حسن علي عبدالله عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
ارغب
لطيفه
لطيفه عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
كيف اسجل بالدوره
مريم السليم
مريم السليم عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
ارغب بالتسجيل
Shouq
Shouq عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
كيف نسجل
امل
امل عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
وين التسجيل
حصه
حصه عدد التعليقات : 1
منذ 56 دقيقة
كيف اسجل؟
ريم
ريم عدد التعليقات : 1
منذ 27 دقيقة
ارغب بالتسجيل
غ
غ عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
كيف التسجيل
غ
غ عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
كيف التسجيل
سارة فهد الديباني
سارة فهد الديباني عدد التعليقات : 2
منذ 24 دقيقة
ارغب بالتسجيل
سارة فهد الديباني
سارة فهد الديباني عدد التعليقات : 2
منذ 22 دقيقة
كيف طريقة التسجيل
تركيه
تركيه عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
كيف طريقة التسجيل
هديه العنزي
هديه العنزي عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
ارغب بالتسجيل

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أحدث التعليقات

هديه العنزي
ارغب بالتسجيل
تركيه
كيف طريقة التسجيل
علي السليمان
وصف عبدالحميد العمري بالخبير العقاري غير صحيح فجميع توقعاته بانهيار اسعار العقار كانت فقط امنيات شخصيه غير مبنية على معرفة بالاسواق واعتقد انه مطالب...
عدنان
رسوم الاراضي ماتفيدني بشي انا اشوف الحل مخططات منح وبنيه تحتيه متكامله وناخذ عليها قرض ونبني انتهت المشكله بس حل بسيط ارض وقرض أرض...
**""'سهم'""**😊
كأني شفت شي يشبة بومة خضيير ..😆😆😆

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