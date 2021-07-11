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بداية شر للعرسان
منذ 17 ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130469
منذ 16 ساعة
ممتاز ..
.. علمها حدود الإحترام للزوج ..
أبو عبد الرحمن ✍️
عدد التعليقات : 715
منذ 14 ساعة
أين ملاطفة الزوجة والرفق بها هذا الزوج الذي صفع زوجته مع وجهها لايستحق هذه الزوجه مسكينة هذه الزوجه تمازح زوجها فكان ردت فعله تشنجيه نسأل الله العافية والسلامة
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14594
منذ 13 ساعة
هذا هو الفعل اللي يزعل .. لو كنت مكانه سوف تبتسم ♥️ بحرارة ومودة وتقبل المزحة على اعتبار أن الكرامة مقابل الكرامة إهانة للطرفين .. لكن يظهر أن مصاريف حفل الزواج وتكاليفه كانت عالية ومرهقة لنفسية فخامة العريس🩴
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13697
منذ 11 ساعة
جلف ؟؟ ووجهه غضيب، وأبلة شكلة من رجال الغابات قاطعي الأخشاب..
رااايق
عدد التعليقات : 9475
منذ 21 دقيقة
هذا شكله من اللي يسعبدون الزوجات ***!!!!
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك
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