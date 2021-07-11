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منال العيسى : صح إني ما أتحجب لكني اصلي وادعي ربي بالهداية

منذ يومين
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4

التعليقات

ابو طلال
ابو طلال عدد التعليقات : 9
منذ يومين
ياجعل ربي يتقبل ويهديك
ابو طلال
ابو طلال عدد التعليقات : 9
منذ يومين
ياجعل ربي يتقبل ويهديك
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1610
منذ يومين
الله يتوب علينا وعليك ويهدينا جميعا
عزيز ونفسي عزيزه
عزيز ونفسي عزيزه عدد التعليقات : 222
منذ دقيقتين
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
مسفر الغامدي
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
بندر الحربي
الله المستعااااان لاتعليق وحسبنا الله وكفى
توتي
خليها الان التحقيق ينتظره
حسين مرشده
يارب ارحمه وغفرله وسكنه في عليين وموتانا أجمعين ياحبي لك المحبه من الله

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