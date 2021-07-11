"زيد الخمشي” مشرفا عاما على مركز الإعلام التنموي

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” عن تكليف سعادة الدكتور زيد فلاح الخمشي مشرفا عاما على مركز الإعلام التنموي الذي يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية التعاونية الناشئة في المملكة على بناء الصورة الذهنية الإيجابية عنها وعن القطاع غير الربحي عبر الاستراتيجيات المتقدمة.
ويعد “الخمشي” من الكفاءات الإعلامية والاجتماعية، إذا يعمل في المجال الإعلامي منذ 17 عاما تنقل فيها بين عدة محطات إعلامية، وأحد المنتسبين للقطاع الخيري إذا يعد عضوا مؤسسا لجمعية “تنامي”، إضافة لكونه مدرب معتمدا في وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وجاءت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ثمانية برامج جديدة لجمعية تنامي هي :
مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج plus”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، منصات “تنامي تك”، تأسيس وحدات الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مشروع التطوير التنموي لمنطقة الرياض، وخدمات ١٠٠ يوم للجمعيات التعاونية
يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.