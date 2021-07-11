خطوات تنظيف بطارية السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء في عالم السيارات عن طريقة تنظيف بطارية السيارة بشكل صحيح، وإزالة الرواسب المختلفة التي تتراكم عليها نتيجة العوامل الجوية المختلفة.
وذكر الخبراء الخطوات والتي تضمنت " أولًا تشغيل محرك السيارة، ثم قم بإزالة الأسلاك الموصلة من طرفي الأقطاب “الكابل”، وتحرير البطارية منهما، وتأكد من عدم اقتراب الكابل الأسود من الآخر الأحمر.
واستخدم صودا الخبز في تنظيف الأقطاب الخاصة بالبطارية من خلال رشها على القطبين بكثافة، قم بترطيب قطعة من القماش بالماء، ثم استخدمها في فرك الصودا على قطبي البطارية، لإزالة الرواسب والعوالق الموجودة على قطبي البطارية.
ويمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة، أو فرشاة تنظيف ذات شعيرات بلاستيكية، ثم قم بوضع قليل من الشحم على الأصبع السالب للبطارية، لأن الشحم يكون طبقة عازلة تمنع وصول الهواء والرطوبة إلى أصابع البطارية حيث أنهما سبب التأكسد.