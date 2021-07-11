"صحة الرياض" تنفذ دورة التطهير الكيميائي في عفيف

سعيد العجل (صدى):
أقامت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، مؤخراً دورة تدريبية للتطهير من التلوث الكيميائي ، والاشعاعي، والبيولوجي ، والنووي، بمستشفى عفيف العام.
وبينت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بصحة الرياض أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين في قسم التمريض لمعرفة انواع التلوث الكيميائي ، وعلى الية بناء خيام التطهير وأقسامها وطريقة عمل خيام التطهير ، وملحقاتها إضافة إلى التدريب العملي على كيفية تشغيل هذه الخيام .
كما تم تدريبهم على ارتداء البدل والأقنعة والفلاتر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب في إدارة الطوارئ و الكوارث والنقل الاسعافي بمنطقة الرياض لرفع جاهزية الاستعداد و لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث لاسمح الله.