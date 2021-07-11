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"صحة الرياض" تنفذ دورة التطهير الكيميائي في عفيف

منذ 11 ساعة
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"صحة الرياض" تنفذ دورة التطهير الكيميائي في عفيف

سعيد العجل (صدى):
أقامت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، مؤخراً دورة تدريبية للتطهير من التلوث الكيميائي ، والاشعاعي، والبيولوجي ، والنووي، بمستشفى عفيف العام.

وبينت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بصحة الرياض أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين في قسم التمريض لمعرفة انواع التلوث الكيميائي ، وعلى الية بناء خيام التطهير وأقسامها وطريقة عمل خيام التطهير ، وملحقاتها إضافة إلى التدريب العملي على كيفية تشغيل هذه الخيام .

كما تم تدريبهم على ارتداء البدل والأقنعة والفلاتر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب في إدارة الطوارئ و الكوارث والنقل الاسعافي بمنطقة الرياض لرفع جاهزية الاستعداد و لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث لاسمح الله.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..

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