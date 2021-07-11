الاتحاد يسعى لضم اللاعب راداميل فالكاو

وكالات (صدى):
يفكر نادي الاتحاد في ضم النجم الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم غلطة سراي التركي.
وذكرت تقارير تركية أن هناك أنباء عن قرب مغادرة راداميل فالكاو صفوف فريقه قبل عام على نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2022، مشيرة إلى أن غلطة سراي يفكر في بيع فالكاو بسبب راتبه المرتفع.
وأضافت التقارير أن نادي الاتحاد قدم عرضا لضم اللاعب، حيث يريد تدعيم هجوم الفريق، بعد تحركات الأندية المنافسة سواء النصر الذي ضم البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبوبكر، أو الهلال الذي ضم موسى ماريغا قادما من بورتو البرتغالي“.