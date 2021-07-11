نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد يسعى لضم اللاعب راداميل فالكاو

منذ 4 ساعات
2481
الاتحاد يسعى لضم اللاعب راداميل فالكاو

وكالات (صدى):
يفكر نادي الاتحاد في ضم النجم الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم غلطة سراي التركي.

وذكرت تقارير تركية أن هناك أنباء عن قرب مغادرة راداميل فالكاو صفوف فريقه قبل عام على نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2022، مشيرة إلى أن غلطة سراي يفكر في بيع فالكاو بسبب راتبه المرتفع.

وأضافت التقارير أن نادي الاتحاد قدم عرضا لضم اللاعب، حيث يريد تدعيم هجوم الفريق، بعد تحركات الأندية المنافسة سواء النصر الذي ضم البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبوبكر، أو الهلال الذي ضم موسى ماريغا قادما من بورتو البرتغالي“.

الاتحاد
غلطة سراي
راداميل فالكاو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..

أخر الأخبار

إلزام أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه التوأم من زينة
إلزام أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه التوأم من زينة
منذ 27 ثانية 12
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
منذ 3 دقائق 1053
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 10 دقائق 1200
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 14 دقيقة 1108
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 21 دقيقة 1106
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 29 دقيقة 1255
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 46 دقيقة 1725
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 51 دقيقة 1569
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 56 دقيقة 1561
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ ساعة 2048