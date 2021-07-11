امرأة تفاجأ أثناء نومها بـ "قط بري" ضخم فوق سريرها

واشنطن (صدى):
عاشت امرأة أمريكية لحظات مرعبة بعدما تفاجأت بـ "قط بري" ضخم من نوع "سرفال"، فوق سريرها، وينظر إلى عينيها، لافتة إلى أنه جاء إلى المنزل بعد فترة وجيزة من أخذ زوجها كلبها للخارج لتمشيته، تاركًا الباب مفتوحًا.
وأوضحت السيدة، أن القط كان على بعد 6 بوصات من وجهها، حاولت طرده بعيدا لكن لم تجد محاولاتها نفعا، حتى تمكنت من القفز خارج السرير بأعجوبة، وخرجت ببطء من الغرفة وفتح زوجها باب غرفة النوم الذي أدى إلى الخارج، مما سمح للقط بمغادرة المنزل.
وقالت السيدة: "اعتقدت أنه نمر، واتصلت بمراقبة الحيوانات، طلبت منها الاتصال بإدارة الموارد الطبيعية، التي تحقق الآن"، مضيفة: "لا يزال الأمر يرعبني لأن وجود هذا القط غير قانوني وهناك سبب لكونه موجودا بطريقة غير قانونية، لذلك أنا حقًا لا أعرف ما الذي يمكنه فعله".