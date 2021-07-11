نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تفاجأ أثناء نومها بـ "قط بري" ضخم فوق سريرها

منذ 4 ساعات
1564
1
امرأة تفاجأ أثناء نومها بـ "قط بري" ضخم فوق سريرها

واشنطن (صدى):
عاشت امرأة أمريكية لحظات مرعبة بعدما تفاجأت بـ "قط بري" ضخم من نوع "سرفال"، فوق سريرها، وينظر إلى عينيها، لافتة إلى أنه جاء إلى المنزل بعد فترة وجيزة من أخذ زوجها كلبها للخارج لتمشيته، تاركًا الباب مفتوحًا.

وأوضحت السيدة، أن القط كان على بعد 6 بوصات من وجهها، حاولت طرده بعيدا لكن لم تجد محاولاتها نفعا، حتى تمكنت من القفز خارج السرير بأعجوبة، وخرجت ببطء من الغرفة وفتح زوجها باب غرفة النوم الذي أدى إلى الخارج، مما سمح للقط بمغادرة المنزل.

وقالت السيدة: "اعتقدت أنه نمر، واتصلت بمراقبة الحيوانات، طلبت منها الاتصال بإدارة الموارد الطبيعية، التي تحقق الآن"، مضيفة: "لا يزال الأمر يرعبني لأن وجود هذا القط غير قانوني وهناك سبب لكونه موجودا بطريقة غير قانونية، لذلك أنا حقًا لا أعرف ما الذي يمكنه فعله".

أمريكا
امرأة
قط بري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130442
منذ 3 دقائق
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء ..

.. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن هذا اللي بنفوسكم ومايستقر با طنكم من رعب وارهاب .. قاتلكم الله واخزاكم دنيا وآخره .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..

أخر الأخبار

إلزام أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه التوأم من زينة
إلزام أحمد عز بدفع المصاريف الدراسية لطفليه التوأم من زينة
منذ 8 ثواني 0
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
منذ دقيقتين 1045
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 10 دقائق 1193
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 14 دقيقة 1108
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 21 دقيقة 1106
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 29 دقيقة 1253
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 46 دقيقة 1725
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 51 دقيقة 1569
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 55 دقيقة 1558
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ ساعة 2048