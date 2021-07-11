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رئيس الصندوق العقاري: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان يؤكد نجاح برامج رؤية 2030

منذ 4 ساعات
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رئيس الصندوق العقاري: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان يؤكد نجاح برامج رؤية 2030

سعيد العجل (صدى):
الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري يؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية 2030

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري يؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية 2030، مشيراً إلى أن التكاملية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية بين "الصندوق العقاري" و"سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% عام 2016م إلى 62% نهاية عام 2020م.

وأضاف: ان اشادات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يستمر معدل النمو للإقراض العقاري السكني بالمملكة جاء نتيجة التنظيمات وسن التشريعات والإصلاحات لمنظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية بالشراكة مع 18 جهة من القطاع الخاص منذ انطلاقة برامج الرؤية، مما أسهم في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 84% بنهاية 2020وارتفاعه ثلاثة اضعاف مقارنة بالعام 2016م.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، أن التكاملية في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية في ظل البرامج والتنظيمات الداعمة لسوق التمويل العقاري السكني، تسير وفق خطط استراتيجية محددة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية2030- بهدف الوصول إلى نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70% بنهاية 2030م، مؤكداً استمرارية الدعم السكني والاستحقاق الفوري ضمن القروض العقارية المدعُومة بنسبة تصل إلى 100% بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وأوضح بن ماضي، أن رؤية الوطن حددت مكامن القوة في قطاع الإسكان، ومنها صندوق التنمية العقارية الذي يُعد ذراعاً تنموياً للقطاع، حيث مكّن أكثر من 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى نمو حصة الصندوق من القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100% من 7% في عام 2017 إلى 96% نهاية عام 2020.

وأشار إلى أن "الصندوق العقاري" نجح في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة، منها برنامج " القرض المدعُوم" وما يقدمه من خدمات تمويلية وسكنية، حيث يُعد نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، لافتًا إلى أن الصندوق وفّر جميع خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري"، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات " التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

الجدير بالذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان التي ساهمت في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 62% نهاية 2020، كما أكد أن جهود المملكة عززت من الإقراض والمعروض العقاري، متوقعاً استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في قطاع الإسكان.

صندوق التنمية العقارية
رؤية 2030
قطاع الإسكان
الحلول التمويلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ ساعة
طال المطال
الملل
الملل عدد التعليقات : 18
منذ 6 دقائق
وفي اي شخص يتجرا ويقول كلام غير كذا
هي ناجحه ناجحه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..

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