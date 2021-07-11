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النوم سلطان
منذ 4 ساعات
930
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9469
منذ 17 دقيقة
أي النوم سلطان ***
عسكري ** هذا ممكن يضيع بلد بنومته هذه ***
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
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