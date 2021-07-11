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بالفيديو.. مزاد على خروف أبيض يصل سعره إلى 70 ألف ريال

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مزاد على خروف أبيض يصل سعره إلى 70 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):
شهد أحد المزادات في المملكة حالة فريدة من نوعها، بعد وصول سعر "خروف" في مزاد علني لـ 70 ألف ريال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمزاد على خروف وصل سعره إلى 70 ألف ريال في أحد أسواق المملكة .

وبين الفيديو تجمع كبير من الراغبين في شراء الخراف بمناسبة قرب عيد الأضحى، وكذلك تواجد البائعين لعرض المواشي التي لديهم.

وبدأ المزاد على الخروف بسعر 5 آلاف ريال، واشتعلت المزايدة حتى وصل سعره إلى 70 ألف ريال، مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعر الخروف المبالغ فيه.

مزاد
خروف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. يارب رحمتك ، ويش هذا القحط الفاحش ..



.... (( الفيديو خربان يا اهل البيت )) ....
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9471
منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا الله ***
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14551
منذ 43 دقيقة
تقدير المواهب ورعاية الإبداع
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3866
منذ 15 دقيقة
لاقين فلوسكم في الشارع؟؟؟؟!!!! ايش يعني خروف لون صوفه ابيض -- خير ياطير --- هل تأكدنم انه لم يتم صبغه وانها ليست مغشوشة حقا اهل العقول في راحة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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