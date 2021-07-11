بالفيديو.. مزاد على خروف أبيض يصل سعره إلى 70 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):
شهد أحد المزادات في المملكة حالة فريدة من نوعها، بعد وصول سعر "خروف" في مزاد علني لـ 70 ألف ريال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمزاد على خروف وصل سعره إلى 70 ألف ريال في أحد أسواق المملكة .
وبين الفيديو تجمع كبير من الراغبين في شراء الخراف بمناسبة قرب عيد الأضحى، وكذلك تواجد البائعين لعرض المواشي التي لديهم.
وبدأ المزاد على الخروف بسعر 5 آلاف ريال، واشتعلت المزايدة حتى وصل سعره إلى 70 ألف ريال، مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعر الخروف المبالغ فيه.