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"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

منذ 5 ساعات
2235
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

الرياض (صدى):
دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها الراغبين، إلى التسجيل في خدمة "الفاتورة الثابتة"، نظراً للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهرياً، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية.

وأوضحت الشركة، أن عملية التسجيل سهلة، حيث أنه يمكن المشترك، تقديم طلب الخدمة على موقع الشركة من خلال الرابط:  ، أو تطبيق، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن مدة الاشتراك في خدمة "الفاتورة الثابتة"، سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك ، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم المشترك بطلب إيقاف الاشتراك بالخدمة أو عدم التزام المشترك بالسداد الشهري.

وأكدت "السعودية للكهرباء"، أن هذه الخدمة تعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تقديم خدمات وحلول لمشتركيها.

الشركة السعودية للكهرباء
الطاقة الكهربائية
المشترك
الفاتورة الثابتة
الاستهلاك الفعلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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