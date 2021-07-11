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تفعيل خدمة "وصفتي" بمدينة الملك سعود الطبية

منذ 5 ساعات
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تفعيل خدمة "وصفتي" بمدينة الملك سعود الطبية

الرياض (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية؛ حيث تهدف لتسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد وائل الباحوث، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية، وتتميز وتوجه المستفيد للصيدلية الأقرب له للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه، وتوصيله للمنزل.

وأوضح وائل الباحوث، أن ذلك إضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية، وتساعد في تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية، والأدوية الحساسة للمستفيد.

وأشار إلى أن الخدمة تسعى لتوفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

مدينة الملك سعود الطبية
المستلزمات الطبية
خدمة وصفتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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