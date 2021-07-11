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التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف المناطق

منذ 7 ساعات
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التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف المناطق

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهداً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي القادم، حيث سيتاح التسجيل في الرابع من ذو الحجة ويستمر حتى التاسع من شهر محرم القادم خلال بوابة القبول الموحد عبر موقعها الالكتروني:.

يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة من على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية.

وجرى تحديد سبعة برامج بناء على زيادة الطلب عليها وهي: التبريد وتكييف الهواء, ميكانيكا السيارات, الكهرباء, الحاسب, العمارة والتشييد, الميكانيكا العامة".

يذكر أن البرامج التدريبية المسائية قد توقفت العام الماضي جراء جائحة كورونا, وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الاحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم، وذلك وفق رسوم معينة ستحدد لاحقاً.

المملكة
التسجيل
المؤسسة العامة للتدريب التقني
التدريب المسائي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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