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زوجة تسكب الماء المغلي على زوجها بعد اعتداءه جنسيا على أطفالها

منذ 5 ساعات
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زوجة تسكب الماء المغلي على زوجها بعد اعتداءه جنسيا على أطفالها

لندن (صدى):
أقدمت زوجة بريطانية على سكب مزيج من الماء المغلي والسكر على زوجها أثناء نومه بعد أن علمت أنه اعتدى جنسيا على أطفالها.

تفصيلا هاجمت زوجة تدعى كورينا سميث ، 59 عامًا ، زوجها مايكل بينز البالغ من العمر 80 عامًا أثناء نومه في منزلهما في ويرال ، بمقاطعة تشيشير البريطانية ، في 14 يوليو من العام الماضي، وتسببت في حرق جسد زوجها بنسبة 36 في مئة، وذلك بعد أن سكبت عليه وهو نائم ماء مغليا ذوبت فيه ثلاث اكيس من السكر، وتوفي بعد ٥ أسابيع من دخوله المستشفى بحسب ديلي ميل .

وقالت الزوجة بأنها كانت غاضبة ومستاءة حين علمت من ابنتها أن زوجها اعتدى جنسيا عليها هي واخيها لعدة سنوات، مما دفع هذا الأمر الزوجة للانتقام من زوجها جراء ما فعله بأبنائها.

وقررت محكمة تشيستر كراون بسجن الزوجة مدى الحياة لمدة 12 عامًا على الأقل اليوم بعد إدانتها بارتكاب جريمة قتل.

جريمة قتل
السجن
زوجة
الماء المغلي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ ساعة
اعوذ باالله من حالهم وفالهم .. قبحهم الله واذلهم واخزاهم في الدنيا والآخره .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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