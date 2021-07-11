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مورينيو يهدي الهلال والنصر لاعب عالمي

منذ 5 ساعات
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مورينيو يهدي الهلال والنصر لاعب عالمي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الإسباني بيدرو لاعب نادي روما الحالي، تلقى عرضا من أحد أندية المملكة للانتقال إليه، وذلك بعد قرار البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الذئاب بالاستغناء عن خدماته.

وكان نجم برشلونة السابق قد انتقل إلى روما في الموسم السابق قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، ولكن ثورة مورينيو طالت اللاعب الإسباني ليجد نفسه خارج الحسابات في الموسم الجديد.

ويعتبر بيدرو أحد أبرز العناصر التي تواجدت في الجيل الذهبي لإسبانيا وبرشلونة، وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية مع فريقه ومنتخب لاروخا، فيما يعد الهلال والنصر هما الأقرب لهذه الصفقة نظرا للإمكانيات المالية التي يمتلكاها ولديهما القدرة على الظفر بخدمات النجم الإسباني.

النصر
الهلال
مورينيو
بيدرو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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