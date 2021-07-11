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"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض

منذ 6 ساعات
2016
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"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض

الرياض (صدى):
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لإستراتيجية الإعلانات الخارجية.

وأوضح الحقيل عبر حسابه في تويتر: تفعيلاً لإستراتيجية الإعلانات الخارجية، يسرنا الإعلان عن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى رفع جمالية المدينة ومواكبة الخطط والأهداف الطموحة لإستراتيجية الرياض التي أعلن ملامحها سمو سيدي ولي العهد في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويهدف المخطط الإعلاني إلى إيجاد قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

مدينة الرياض
ماجد الحقيل
المخطط الإعلاني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14552
منذ 4 دقائق
على بركة الله .. وزير ومن حقك .. تعلن ما تراه فضيلة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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