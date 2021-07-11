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صورة رائعة من داخل الحرم المكي قبل 76 عام
منذ 53 دقيقة
659
2
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مكة المكرمة
الحرم المكي
خبر في صورة
صورة رائعة
التعليقات
إبن سمومة
عدد التعليقات : 13685
منذ 31 دقيقة
سبحان الله
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر.
"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"
إبن سمومة
عدد التعليقات : 13685
منذ 31 دقيقة
سبحان الله
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر.
"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"
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أحدث التعليقات
PCR
اقول يابو خلاص من حبك عزلنا شخ ونم بدري اي عشاق اي بطيخ اليوم مافي حب ولا عشق حب المصالح وحب الدراهم والشهرة غطى...
كلام مليان
حركات ابو نخرور الزبال بتال
واضح*** وصريح***
اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
واضح*** وصريح***
اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
رااايق
الله أعلم بس *** ما فيه دخان من غير نااار *** والتجار من قديم الأزل فيهم الطمع و الشجع *** والمواسم فرصتهم لرفع الأسعار***!!!!!!!!!!
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