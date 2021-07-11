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ملاك الكويتية تحتضن سعاد عبدالله وتصفها بـ "الأم الروحية "صورة"

منذ ساعة
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ملاك الكويتية تحتضن سعاد عبدالله وتصفها بـ "الأم الروحية "صورة"

خالد الظفيري (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديد للفنانة سعاد عبدالله برفقة مواطنتها الفنانة ملاك الكويتية في أحدث ظهور لهما.

وكانت ملاك قد شاركت جمهورها عبر حسابها في تطبيق سناب شات صورة جمعتها بالفنانة سعاد عبدالله، وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها ووصفتها بأنها الأم الروحية لها.

وبينت الصورة سعاد عبد الله بالكمامة الطبية، فيما ظهرت ملاك وهي تحتضنها وتلتقط صورة سيلفي لهما، وعلقت على الصورة قائلة: الله يطول لنا بعمرك.. أمي الروحية.

وأشاد الجمهور بملامح سعاد عبدالله والتي رآها بعضهم أنها لم تتأثر بالزمن وأنها ما زالت تحتفظ بجمالها حتى في ظهورها من دون مكياج.

ملاك الكويتية
سعاد عبدالله
الأم الروحية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 14
منذ 27 دقيقة
كل يعرف من صاحبه
هذا دليلك

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أحدث التعليقات

PCR
اقول يابو خلاص من حبك عزلنا شخ ونم بدري اي عشاق اي بطيخ اليوم مافي حب ولا عشق حب المصالح وحب الدراهم والشهرة غطى...
كلام مليان
حركات ابو نخرور الزبال بتال
واضح*** وصريح***
اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
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اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
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الله أعلم بس *** ما فيه دخان من غير نااار *** والتجار من قديم الأزل فيهم الطمع و الشجع *** والمواسم فرصتهم لرفع الأسعار***!!!!!!!!!!

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