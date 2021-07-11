ملاك الكويتية تحتضن سعاد عبدالله وتصفها بـ "الأم الروحية "صورة"

خالد الظفيري (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديد للفنانة سعاد عبدالله برفقة مواطنتها الفنانة ملاك الكويتية في أحدث ظهور لهما.
وكانت ملاك قد شاركت جمهورها عبر حسابها في تطبيق سناب شات صورة جمعتها بالفنانة سعاد عبدالله، وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها ووصفتها بأنها الأم الروحية لها.
وبينت الصورة سعاد عبد الله بالكمامة الطبية، فيما ظهرت ملاك وهي تحتضنها وتلتقط صورة سيلفي لهما، وعلقت على الصورة قائلة: الله يطول لنا بعمرك.. أمي الروحية.
وأشاد الجمهور بملامح سعاد عبدالله والتي رآها بعضهم أنها لم تتأثر بالزمن وأنها ما زالت تحتفظ بجمالها حتى في ظهورها من دون مكياج.