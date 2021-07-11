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أشياء تؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة

منذ 6 ساعات
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أشياء تؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، حيث من أبرز أسبابه: تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة، أو في حال انتهاء صلاحيته واحتراقه.

وتشمل الأسباب نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك، تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد، كما في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.

وتضم أسباب ارتفاع حرارة المحرك، إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد، وفي حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بمروحة التبريد، إلى جانب تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل، إذا تعرضت إحدى الأنابيب في نظام العادم للإنسداد.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها، بينما تعد أضرار ارتفاع حرارة المحرك: تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل، تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات، تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة.

سيارات
أعطال
محرك السيارة
ارتفاع الحرارة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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