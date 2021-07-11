أشياء تؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد ارتفاع حرارة المحرك من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه قائدي السيارات، حيث من أبرز أسبابه: تناقص زيت المحرك عن النسبة المطلوبة، أو في حال انتهاء صلاحيته واحتراقه.
وتشمل الأسباب نقص سائل التبريد في الردياتير، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك، تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد، كما في حال تلف أو خلل حساس درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى عدم عمل مروحة التبريد.
وتضم أسباب ارتفاع حرارة المحرك، إذا تعرضت مروحة التبريد للضعف، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد، وفي حال وجود مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بمروحة التبريد، إلى جانب تلف الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد أو تعرضها للخلل، إذا تعرضت إحدى الأنابيب في نظام العادم للإنسداد.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تلف مضخة الماء أو وجود تسرب بها، بينما تعد أضرار ارتفاع حرارة المحرك: تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل، تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات، تلف الثرموستات ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى مختلفة من السيارة.