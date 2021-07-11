أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل اغتيال زوجها

وكالات (صدى):
كشفت أرملة رئيس هايتي مارتين مويز عن تفاصيل اغتيال مسلحين زوجها جوفينيل في مقر إقامتهما.
وقالت باللهجة الفرنسية الهايتية في أول تصريح علني منذ الهجوم عبر حسابها على "تويتر": “أنا على قيد الحياة لكنني فقدت زوجي، جوفينيل”.
وأضافت: “في غمضة عين، دخل المرتزقة منزلي وأطلقوا الرصاص على زوجي.. بدون إعطائه الفرصة ليقول كلمة واحدة”.
وتابعت أن رئيس أفقر دولة في الأميركيتين قاتل من أجل “الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء والانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام، مضيفة : “تلك معركة كان يقودها من أجلنا، يجب أن نستمر”.
ويذكر أن جوفينيل مويز اغتيل بالرصاص في منزله الأربعاء قرابة الساعة الأولى فجرا (05:00 ت غ) على أيدي مجموعة مسلحة مؤلفة من 28 عنصراً حيث ألقت الشرطة القبض على 17 منهم وقتلت ثلاثة.