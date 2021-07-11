نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل اغتيال زوجها

منذ 6 ساعات
2954
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل اغتيال زوجها

وكالات (صدى):
كشفت أرملة رئيس هايتي مارتين مويز عن تفاصيل اغتيال مسلحين زوجها جوفينيل في مقر إقامتهما.

وقالت باللهجة الفرنسية الهايتية في أول تصريح علني منذ الهجوم عبر حسابها على "تويتر": “أنا على قيد الحياة لكنني فقدت زوجي، جوفينيل”.

وأضافت: “في غمضة عين، دخل المرتزقة منزلي وأطلقوا الرصاص على زوجي.. بدون إعطائه الفرصة ليقول كلمة واحدة”.

وتابعت أن رئيس أفقر دولة في الأميركيتين قاتل من أجل “الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء والانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام، مضيفة : “تلك معركة كان يقودها من أجلنا، يجب أن نستمر”.

ويذكر أن جوفينيل مويز اغتيل بالرصاص في منزله الأربعاء قرابة الساعة الأولى فجرا (05:00 ت غ) على أيدي مجموعة مسلحة مؤلفة من 28 عنصراً حيث ألقت الشرطة القبض على 17 منهم وقتلت ثلاثة.

 

هايتي
جوفينيل
مارتين
رئيس هايتي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
منذ 38 ثانية 1005
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 8 دقائق 1181
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 12 دقيقة 1099
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 19 دقيقة 1106
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 26 دقيقة 1253
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 44 دقيقة 1701
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 49 دقيقة 1568
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 53 دقيقة 1549
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 59 دقيقة 2019
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ ساعة 717