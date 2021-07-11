سفير المملكة يتحدث عن الاتفاقية الحدودية بين المملكة وعمان قبل 26 عام: "لم نواجه أي إشكاليات"

علي القحطاني (صدى):
شهد عام 1995 م توقيع اتفاقية حدودية بين المملكة وسلطنة عمان بالرياض من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز وسلطان عمان قابوس بن سعيد .
وبعد خمسة سنوات من إعداد المواصفات الفنية وإجراء المسوحات الجوية والأرضية وانشاء العلامات الخرسانية لنقاط الحدود تم توقيع الخرائط بين المملكة وسلطنة عمان
وقال عبدالله العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان كانت الاتفاقية خطوة كبيرة بين البلدين وتمثل عمق العلاقة بينهما , مؤكدا أن المملكة لن تواجه أي اشكاليات في هذا الملف .
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن المملكة وسلطنة عمان هما أكبر دولتين في الجزيرة العربية سواء من المساحة وعدد السكان والموارد البشرية والطبيعية بالإضافة إلى موقعهما الاستراتيجي المتميز .
وأضاف المحلل الاقتصادي أن المملكة وسلطنة عمان بينهما أصل وتاريخ مشترك وترابط كبير بينهما.