نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سفير المملكة يتحدث عن الاتفاقية الحدودية بين المملكة وعمان قبل 26 عام: "لم نواجه أي إشكاليات"

منذ 7 ساعات
2102
سفير المملكة يتحدث عن الاتفاقية الحدودية بين المملكة وعمان قبل 26 عام: "لم نواجه أي إشكاليات"

علي القحطاني (صدى):
شهد عام 1995 م توقيع اتفاقية حدودية بين المملكة وسلطنة عمان بالرياض من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز وسلطان عمان قابوس بن سعيد .

وبعد خمسة سنوات من إعداد المواصفات الفنية وإجراء المسوحات الجوية والأرضية وانشاء العلامات الخرسانية لنقاط الحدود تم توقيع الخرائط بين المملكة وسلطنة عمان

وقال عبدالله العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان كانت الاتفاقية خطوة كبيرة بين البلدين وتمثل عمق العلاقة بينهما , مؤكدا أن المملكة لن تواجه أي اشكاليات في هذا الملف .

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن المملكة وسلطنة عمان هما أكبر دولتين في الجزيرة العربية سواء من المساحة وعدد السكان والموارد البشرية والطبيعية بالإضافة إلى موقعهما الاستراتيجي المتميز .

وأضاف المحلل الاقتصادي أن المملكة وسلطنة عمان بينهما أصل وتاريخ مشترك وترابط كبير بينهما.

المملكة
عمان
سفير المملكة
الاتفاقية الحدودية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
منذ 25 ثانية 1005
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 8 دقائق 1177
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 12 دقيقة 1099
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 19 دقيقة 1106
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 26 دقيقة 1253
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 44 دقيقة 1701
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 49 دقيقة 1568
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 53 دقيقة 1549
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 58 دقيقة 2019
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ ساعة 715