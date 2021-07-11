وظائف أمنية شاغرة في مستشفى دله

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى دله عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مسؤول أمن" .
واشترط المستشفى: شهادة الثانوية العامة، لا يشترط وجود خبرة سابقة، يتحدث ويكتب باللغة العربية والإنجليزية، بينما الدور الوظيفي: الحفاظ على بيئة آمنة للعملاء والموظفين من خلال القيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل والأفراد.
وأوضح المستشفى أن التقديم متاح الآن بدأ أمس السبت بتاريخ 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع مستشفى دله للتوظيف.