نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف أمنية شاغرة في مستشفى دله

منذ 7 ساعات
2085
وظائف أمنية شاغرة في مستشفى دله

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى دله عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "مسؤول أمن" .

واشترط المستشفى: شهادة الثانوية العامة، لا يشترط وجود خبرة سابقة، يتحدث ويكتب باللغة العربية والإنجليزية، بينما الدور الوظيفي: الحفاظ على بيئة آمنة للعملاء والموظفين من خلال القيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل والأفراد.

وأوضح المستشفى أن التقديم متاح الآن بدأ أمس السبت بتاريخ 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع مستشفى دله للتوظيف.

 

وظائف
الرياض
مستشفى دله

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" 
منذ 19 ثانية 1002
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 8 دقائق 1175
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 11 دقيقة 1097
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 19 دقيقة 1105
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 26 دقيقة 1249
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 44 دقيقة 1701
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 49 دقيقة 1566
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 53 دقيقة 1541
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 58 دقيقة 2019
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ ساعة 715