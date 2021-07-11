نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. باحثة تطور مركبات دقيقة تبحر في جسم الإنسان وتراقب حالته الصحية

منذ ساعتين
1960
6
بالفيديو.. باحثة تطور مركبات دقيقة تبحر في جسم الإنسان وتراقب حالته الصحية

الرياض (صدى):
تمكنت الباحثة الدكتورة ريم خوجة من قيادة فريق عمل بحثي من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتطوير محركات متناهية الصغر بحجم الخلايا البشرية حيث يمكنها أن تبحر في جسم الإنسان.

وقالت ريم لقناة "الإخبارية"، بحثي جاءت فكرته من المسلسل الكرتوني "كان ياما كان الحياة"، الذي كانت قصته تتمحور حول وجود مركبات صغيرة يمكنها الإبحار داخل الجسم.

وأضافت أن من فوائد ذلك إيصال الأدوية لأماكن محددة بالجسم أو تشخيص خلايا محددة، ومراقبة صحتك مثل ضربات القلب.

وأكدت أن التطور التقني وصل إلى تصنيع الدوائر الكهربائية الدقيقة، مشيرة إلى أن مشروع بحثها يركز على كيفية تطوير محركات لهذه المركبات الصغيرة.

وتابعت خوجة : فكرنا في انتاج مواد بحجم النانو أو المايكرو يتغير خواصها من خلال 3 عوامل منها الضغط المغناطيسي يفقدها بعض خواصها الفيزيائية، لذلك فكر الفريق في البحث عن مواد مغناطيسية جديدة تحتفظ بخواصها في حجم المايكرو، قابلة للبرمجة.

مركبات
كان ياما كان الحياة
ريم خوجة

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ ساعة
هاذي اللي تستحق نشر خبرها و ابتكاراتها.
مو الخبر ، اللي مصوره مع قرد في الحديقه.
ولا اللي مجمعين يصورن مشهور موقع تواصل.
هاذي هي العالمه والباحثه المفيده للبلد وللبشريه.
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 55
منذ ساعة
صدقت والله اخوي هاذي الجديرة بالإحترام والشكر والتقدير لما تقدمه للأمة وللبشرية كافة هاذي اللي يجب ان نفتخر بها
وليس اولئك التافهين الذين ملأوا حياة الاخرين تفاهة وقرف .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130431
منذ ساعة
ماشاء الله تبارك الله ، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، جل وتعالى في عُلاه..

.. وفقك الله يا دكتوره وأوصلكي لما تطمحين إليه ، وسدد على دروب الخير والبركه خطاكي..

.. شي يبشر باالخير ويرفع الراس ، إلى الأمام والتقدم للعُلى يا ابناء الوطن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130431
منذ ساعة
الأخ قرم ، أصبت عين الحقيقه ورب الكعبه ، أحسنت لافض فوك اخوي ..

.. نعم هذه الدكتورة العالمه ، تستحق الذِّكر الطيب والإشادة بإنجازاتها ، وتستحق الإحتفاء والتكريم .. ماهو الصايعات المايعات الضايعات اللي يترززن قدام الكمرات ، تتمشى مع قرد تلاعب كلب ، الى آخر المهازل والملاغه ، خيبهن الله هذا قدرهن ومستواهن..
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ 56 دقيقة
ولا فض فوك اخوي ابو محمد.
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ 53 دقيقة
ياليت يتم تكريمها.
فهي تستحق التكريم.
ماشاء الله عليها.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

PCR
اقول يابو خلاص من حبك عزلنا شخ ونم بدري اي عشاق اي بطيخ اليوم مافي حب ولا عشق حب المصالح وحب الدراهم والشهرة غطى...
كلام مليان
حركات ابو نخرور الزبال بتال
واضح*** وصريح***
اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
واضح*** وصريح***
اعرف أصل المثل.. من أين بدأت قصة "اللى اختشوا ماتوا" *** ** *** "اللى اختشوا ماتو" مثل شائع فى مجتمعنا الشرقى ليتردد حين يرغب...
رااايق
الله أعلم بس *** ما فيه دخان من غير نااار *** والتجار من قديم الأزل فيهم الطمع و الشجع *** والمواسم فرصتهم لرفع الأسعار***!!!!!!!!!!

أخر الأخبار

تفعيل خدمة "وصفتي" بمدينة الملك سعود الطبية
تفعيل خدمة "وصفتي" بمدينة الملك سعود الطبية
منذ 14 دقيقة 1360
بالفيديو.. "سار" تتفاعل مع طفلة صرخت فرحًا بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها
بالفيديو.. "سار" تتفاعل مع طفلة صرخت فرحًا بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها
منذ 34 دقيقة 1678
الصحة: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بجرعة كورونا الأولى
الصحة: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بجرعة كورونا الأولى
منذ 38 دقيقة 1589
زوجة تسكب الماء المغلي على زوجها بعد اعتداءه جنسيا على أطفالها
زوجة تسكب الماء المغلي على زوجها بعد اعتداءه جنسيا على أطفالها
منذ 44 دقيقة 678
مورينيو يهدي الهلال والنصر لاعب عالمي
مورينيو يهدي الهلال والنصر لاعب عالمي
منذ 48 دقيقة 1898
صورة رائعة من داخل الحرم المكي قبل 76 عام
صورة رائعة من داخل الحرم المكي قبل 76 عام
منذ 53 دقيقة 656
"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض
"الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض
منذ 59 دقيقة 1626
الجوازات توضح إجراءات إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة
الجوازات توضح إجراءات إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة
منذ ساعة 1590
ملاك الكويتية تحتضن سعاد عبدالله وتصفها بـ "الأم الروحية "صورة"
ملاك الكويتية تحتضن سعاد عبدالله وتصفها بـ "الأم الروحية "صورة"
منذ ساعة 859
بالفيديو.. سلطان عُمان يُغادر بلاده متجهاً إلى المملكة
بالفيديو.. سلطان عُمان يُغادر بلاده متجهاً إلى المملكة
منذ ساعة 2161