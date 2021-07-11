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بالفيديو.. «الصحة» تكشف عن قصة إنقاذ حياة شاب في ساعتين

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. «الصحة» تكشف عن قصة إنقاذ حياة شاب في ساعتين

الرياض (صدى):
كشف الدكتور نوفل عبدالله الجريان، استشاري طب طوارئ والخدمات الإسعافية المدير العام التنفيذي مركز الإحالات الطبية، عن قصة إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث وأصيب إصابات متعددة في الصدر والبطن.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور نوفل الجريان أن المركز تلقى اتصالًا ببلاغ عن شاب تعرض للإصابة، وتم عرض الحالة على أخصائي من جانب الطبيب المعالج، وبعد نقاش طبي كان لابد من وجود تدخل جراحي، ولكن المشكلة أن المستشفى المنوم فيه الشاب يبعد عن الرياض 5 ساعات ونصف، وليس به معدات جاهزة لمثل هذه الحالات.

وفكّر الأطباء في المركز في نقل فريق طبي عبر طائرة الإخلاء الطبي، وبالفعل هو ما حدث وذهب الفريق بوحدات دم ومستلزمات ومعدات لازمة، وتم تنفيذ المهمة في ساعتين تقريبًا حيث كانت حالة الشاب حرجة.

وكان من ضمن المعدات أدوات الشق الصدري، وكان المريض يعاني من تهتك في الرئة، وتم التحكم فيه ونقل المريض بالطائرة لإكمال علاجه في الرياض حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.

الرياض
وزارة الصحة
الإخلاء الطبي
إنقاذ حياة شاب

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10004
منذ 15 دقيقة
جزيتم خيرا و بارك الله فيكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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