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"حساب المواطن" يعلن بدء إيداع الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو

منذ 8 ساعات
1915
"حساب المواطن" يعلن بدء إيداع الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو

الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدفعة الـ 44 من الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو الجاري، للمُكتملة طلباتهم.

وأكد البرنامج، على أن عمليات الإيداع في حسابات المُستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وكان برنامج حساب المواطن قد أصدر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

 

حساب المواطن
نتائج الأهلية
الدورة 44

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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