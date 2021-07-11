ما لا تعرفه عن الحشوات السادة اللاصقة للأسنان عند الأطفال

ريم عبدالعزيز (صدى):
قالت الدكتورة قمر الحجة اخصائية الأسنان بمستشفى الحمادي ان الحشوات السادة هي عبارة عن حشوات بيضاء أو شفافة يتم وضعها على الأسنان الدائمة للأطفال من عمر ( 6-13سنة ) ,وذلك على الأسنان الخلفية الدائمة دون الحاجة الى الحفر حيث أن سقوط الأضراس الحديثة البزوغ تحتوي على العديد من المنخفضات والأغادير التى تشكل مكان مناسب لتجمع بقايا الطعام والجراثيم وغالبا مايبدأ تسوس الأسنان من هذه المناطق, أن مل هذه الفجوات الصغيرة بالحشوة اللاصقة السادة سيؤدي إلى عزل الضرس ومنع تجمع بقايا الطعام والمحافظة عليها نظيفة , وبالتالي وقاية هذه المنطقة من الإصابة بالتسوس .
وعن مدة بقاء هذه الحشوات على الأسنان ؟
اوضحت بان الدراسات اكدت بان هذه الحشوات تستمر لسنين طويلة وبالتالي سيكون طفلك محميا من التسوس طالما بقيت هذه الحشوات في مكانها طبعا مع المحافظة على الصحة العضوية والتنظيف والتفريش المستمر , وتجنب بعض الأشياء القاسية أو الصلبة , والزيارة الدورية لعيادة الأسنان .
وعن كيف يتم تطبيق الحشوات السادة اللأصقة ؟
قالت الحجة ان وضع الحشوة اللاصقة (sealant) سريع جدا ومريح للطفل ويتطلب زيارة واحده فقط، في البدء يقوم الدكتور بتعريف الأهل والطفل على أهمية هذه المادة ويقنعهم بضرورة تطبيقها مراحل التطبيق :
1.تنظيف الضرس وغسله .
2.تجيف السطح الكاسن لضرس
3.تطبيق الحشوة وتصليبها ضوئيا
4.التأكد من الاطباق الصحيح مع التأكد دوما على ضرورة الزيارة الدورية لعيادة الأسنان كل 6 أشهر.