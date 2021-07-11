نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ما لا تعرفه عن الحشوات السادة اللاصقة للأسنان عند الأطفال

منذ 8 ساعات
2066
ما لا تعرفه عن الحشوات السادة اللاصقة للأسنان عند الأطفال

ريم عبدالعزيز (صدى):
قالت الدكتورة قمر الحجة اخصائية الأسنان بمستشفى الحمادي ان الحشوات السادة هي عبارة عن حشوات بيضاء أو شفافة يتم وضعها على الأسنان الدائمة للأطفال من عمر ( 6-13سنة ) ,وذلك على الأسنان الخلفية الدائمة دون الحاجة الى الحفر حيث أن سقوط الأضراس الحديثة البزوغ تحتوي على العديد من المنخفضات والأغادير التى تشكل مكان مناسب لتجمع بقايا الطعام والجراثيم وغالبا مايبدأ تسوس الأسنان من هذه المناطق, أن مل هذه الفجوات الصغيرة بالحشوة اللاصقة السادة سيؤدي إلى عزل الضرس ومنع تجمع بقايا الطعام والمحافظة عليها نظيفة , وبالتالي وقاية هذه المنطقة من الإصابة بالتسوس .

وعن مدة بقاء هذه الحشوات على الأسنان ؟

اوضحت بان الدراسات اكدت بان هذه الحشوات تستمر لسنين طويلة وبالتالي سيكون طفلك محميا من التسوس طالما بقيت هذه الحشوات في مكانها طبعا مع المحافظة على الصحة العضوية والتنظيف والتفريش المستمر , وتجنب بعض الأشياء القاسية أو الصلبة , والزيارة الدورية لعيادة الأسنان .

وعن كيف يتم تطبيق الحشوات السادة اللأصقة ؟

قالت الحجة ان وضع الحشوة اللاصقة (sealant) سريع جدا ومريح للطفل ويتطلب زيارة واحده فقط، في البدء يقوم الدكتور بتعريف الأهل والطفل على أهمية هذه المادة ويقنعهم بضرورة تطبيقها مراحل التطبيق :

1.تنظيف الضرس وغسله .

2.تجيف السطح الكاسن لضرس

3.تطبيق الحشوة وتصليبها ضوئيا

4.التأكد من الاطباق الصحيح مع التأكد دوما على ضرورة الزيارة الدورية لعيادة الأسنان كل 6 أشهر.

الأطفال
مستشفى الحمادي
قمر الحجة
الحشوات السادة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 7 دقائق 1158
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 11 دقيقة 1088
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 18 دقيقة 1100
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 25 دقيقة 1244
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 43 دقيقة 1699
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 48 دقيقة 1566
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 52 دقيقة 1534
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 57 دقيقة 2001
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ ساعة 703
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ ساعة 2427