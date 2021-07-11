فيديو.. ميسي ونيمار يقدما درسًا في الأخلاق الرياضية

وكالات (صدى):
خطفت لقطة عناق لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، للاعب منتخب البرازيل نيمار، الأنظار، وذلك عقب فوز الأول على الثاني بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021.
وعقد ميسي ونيمار جلسة ودية عقب انتهاء المباراة، وفعاليات التتويج باللقب، تبادلا فيها الضحكات بشكل أثر غضب جماهير البرازيل، الحزينة لخسارة اللقب.
وفي هذا السياق علق الأمير تركي بن خالد بن فيصل على اللقطة، بقوله: "الكبار يقدمون درس في الأخلاق الرياضية وشرف المنافسة".
وتوج منتخب الأرجنتين اليوم الأحد، بلقب بطولة كوبا أمريكا للمرة 15 في تاريخه، وهو اللقب الأول لميسي مع منتخب بلاده.