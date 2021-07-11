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أطعمة على الرجال تجنبها

منذ 9 ساعات
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أطعمة على الرجال تجنبها

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات عن وجود بعض من الأطعمة التي يُنصح الرجال بتجنبها للحصول على جسم أكثر صحة.

وتوصلت دراسة أجريت في عيادات الخصوبة في ولاية بوسطن الأمريكية على 99 رجلاً، إلى أن تناول فول الصويا المفرط قد يقلل من تركيز الحيوانات المنوية.

كما أشارت دراسة نشرت في جمعية الغدد الصماء، إلى أن الاستهلاك العالي من فول الصويا قد تكون له آثار سلبية على مستويات هرمون التستوستيرون.

وينصح أيضا بالابتعاد عن الأطعمة المقلية والمعبأة السريعة أو المعالجة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرجال.

وقد ربطت دراسات عديدة أيضا بين تناول اللحوم المصنعة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

وكشفت دراسة معهد روتشستر الأمريكي، أن منتجات الألبان عالية الدسم، مرتبطة بانخفاض حركة الحيوانات المنوية وشكل الحيوانات المنوية غير الطبيعي، وقد يكون ذلك بسبب المنشطات الجنسية الممنوحة للأبقار.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 5 ساعات
اوكي
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 169
منذ 4 ساعات
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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