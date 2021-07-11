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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 9 ساعات
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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45500، العملة مقابل الريال الواحد 0.22447

- الدولار: 3.75095، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

- درهم إماراتي: 1.02117، مقابل الريال الواحد 0.02117

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74314

- دينار أردني: 5.29054، مقابل الريال الواحد 0.18902

- دينار كويتي: 12.46120 مقابل الريال الواحد 0.08025

- دينار بحريني: 9.97488، مقابل الريال الواحد 0.10034

- الريال القطري: 1.03020، مقابل الريال الواحد 0.97069

-الدرهم المغربي: 0.42138 مقابل الريال الواحد 2.37560

- الجنيه المصري: 0.23947، مقابل الريال الواحد 4.17589

الدولار
الريال
الممبكة
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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