أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45500، العملة مقابل الريال الواحد 0.22447
- الدولار: 3.75095، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
- درهم إماراتي: 1.02117، مقابل الريال الواحد 0.02117
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74314
- دينار أردني: 5.29054، مقابل الريال الواحد 0.18902
- دينار كويتي: 12.46120 مقابل الريال الواحد 0.08025
- دينار بحريني: 9.97488، مقابل الريال الواحد 0.10034
- الريال القطري: 1.03020، مقابل الريال الواحد 0.97069
-الدرهم المغربي: 0.42138 مقابل الريال الواحد 2.37560
- الجنيه المصري: 0.23947، مقابل الريال الواحد 4.17589