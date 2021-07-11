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سعد مبارك : رئيس الشباب خالد البلطان " قادح " ولديه حس إداري
منذ 15 ساعة
1595
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
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