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السليمان: رواد الحفلات من بلد واحد بينما الحجاج من كل الدول حتى الموبوءة

منذ 11 ساعة
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السليمان: رواد الحفلات من بلد واحد بينما الحجاج من كل الدول حتى الموبوءة

نايف السالم (صدى):
علق الكاتب إبراهيم السليمان على منتقدي الحفلات ومحاولاتهم في المزايدة على المملكة، وقراراتها بشأن الحج هذا العام، ومحاولاتهم لتسييس الأمور.

ورد السليمان على بعض الأشخاص الذين قارنوا بين الحفلات التي ترعاها هيئة الترفيه، وبين قرار حصر أداء الحج على المواطنين والمقيمين فقط.

وقال السليمان: "متى يفهم هؤلاء أن الحفلات وغيرها روادها من مجتمع وبلد واحد تم التمكن من تحصينه بنسب عالية بفضل الله واتخاذ كافة التدابير الاحترازية".

وبالنسبة للحج، قال: "هناك توافد حجاج من كل دول العالم بما فيها الموبوءة ومن حق السعودية الحفاظ على أمنها وأمن الحجاج الصحي ".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط.

المملكة
الحج
هيئة الترفيه
إبراهيم السليمان

التعليقات

faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 6 ساعات
والفنانين و الفنانات منين يجون ...؟
ماأقول إلا الله لايبلانا بالنسبة لرأيي حنا في ايام فضيله المفروض الحفلات توقف ونحترم هذا الشهر عالأقل بما أنهم مايحترمون الأشهر الأخرى وعلى فكرة الغناء حكمه بين وواضح
اللهم لاتؤاخذنا بما فعلوا
اللهم انا ننكر المنكر فلا تحاسبنا
واحد فاهم
واحد فاهم عدد التعليقات : 148
منذ 4 ساعات
اقول يا ابراهيم السليمان حتى الحجاج من داخل المملكة فقط يا افندي ولا تقعد تزايد وتسوي ابو وطنية ترانا نفهم زين وخل عنك وافهم وش تكتب حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي من يستغبي الناس
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 905
منذ 4 ساعات
بِسْم الله الرحْمن الرحيم

الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:

كلّ * مُسلم * مؤمن * يعبد * الله * وَ * يحفظ * الفرج * و * يطيع ✍🏻

و* أهل* الحَفلات * ترعى * الدّعارة * و * مِثل * البهايم * تلقاهم * قطيع ✍🏻

و* من * يسلك * طَرِيق * الشيطان * فِي * متاهاته * يضيع ✍🏻

حَالهم * يرثى * له* و* بالآخرة * ينتظرهم * عذاب * فظيع ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 905
منذ 4 ساعات
بِسْم الله الرحْمن الرحيم

الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:

كلّ * مُسلم * مؤمن * يعبد * الله * وَ * يحفظ * الفرج * و * يطيع ✍🏻

و* أهل* الحَفلات * ترعى * الدّعارة * و * مِثل * البهايم * تلقاهم * قطيع ✍🏻

و* من * يسلك * طَرِيق * الشيطان * فِي * متاهاته * يضيع ✍🏻

حَالهم * يرثى * له* و* بالآخرة * ينتظرهم * عذاب * فظيع ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8260
منذ ساعتين
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك
اللهم اصلح احوالنا وردنا اليك ردا جميلا
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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