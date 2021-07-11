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علي جمعة لمفتى أثيوبيا: "لا تخرج عن حدود الأدب"

منذ 12 ساعة
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علي جمعة لمفتى أثيوبيا: "لا تخرج عن حدود الأدب"

القاهرة (صدى):
علق الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، على حديث مفتي أثيوبيا عمر إدريس، بشأن أزمة سد النهضة.

ورأى علي جمعة أن مفتي أثيوبيا تجاوز فى حق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا له: "عيب لما تخاطب الإمام الأكبر عندما يصدر بيانا يطالب بحق 140 مليون إنسان، على مسألة بديهية، وتأتي بمثل هذه الردود، شكلك كمن يريد أن يوظف الدين في السياسة".

وأوضح أن مفتي أثيوبيا وقع في محاذير عديدة، أولها ردوده الغير موفقة خاصة في التعليق على بيان أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن تصريحاته تكشف بوضوح عدم اضطلاعه على ملف سد النهضة، مضيفا: " لاتخرج عن حدود الأدب، هذا هو الأزهر الشريف، وهذا شيخه".

وقال جمعة إن "عمر إدريس يفتي بما لا يعرف، و ليس من الإنصاف أن تأخد أرض أخيك"، لافتا إلى أن "أرض بني شنقول المقام عليها السد ملك للمصريين، حيث إشتراها الخديوي إسماعيل في فترات تاريخية سابقة".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صرح خلال جلسة بمجلس الأمن، بأن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا.

مصر
سد النهضة
علي جمعة
أثيوبيا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 8 ساعات
المفاوظات مع الاحباش لن تاتي بنتيجه ولا ينفع معهم الا تدمير السد بالقوه
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ 6 ساعات
مع التعاون والتكاتف لن يكون هناك سد يسبب
اضرار ودمار لسودان ومصر
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2323
منذ 6 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14553
منذ 7 دقائق
مفتي أثيوبيا يشوف اللي بلاده تشوفه طبيعي على ستان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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