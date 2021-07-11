"الصحة" تستجيب لمناشدات علاج الفنان عبدالعزيز الشمري

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الصحة مع حالة الفنان عبدالعزيز الشمري، وذلك بعد مناشدات لسفره خارج المملكة لتلقي العلاج.
وأعلن نجل الفنان عبد العزيز الشمري عن تواصل وزارة الصحة معه، قائلا: "تواصلوا معنا وزارة الصحة الله يجزاهم خير وأشكرهم على اهتمامهم شكرًا للقائمين على الوزارة من وزير وموظفين والله يحفض وطننا وأبناء الوطن".
وكانت "صدى" نشرت مقطعا ظهر خلاله الشمري من داخل المستشفى مناشدا الجهات المسؤولة بعلاجه، حيث يعاني من ارتفاع لزوجةالدم ما يسبب له جلطات متكررة.
وذكر نجله في وقت سابق أن حالته ليس لها علاج بالمملكة، ويمكن علاجه فقط في الخارج بكوبا وأمريكا حسب كلام الأطباء.
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