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"الصحة" تستجيب لمناشدات علاج الفنان عبدالعزيز الشمري

منذ 12 ساعة
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"الصحة" تستجيب لمناشدات علاج الفنان عبدالعزيز الشمري

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الصحة مع حالة الفنان عبدالعزيز الشمري، وذلك بعد مناشدات لسفره خارج المملكة لتلقي العلاج.

وأعلن نجل الفنان عبد العزيز الشمري عن تواصل وزارة الصحة معه، قائلا: "تواصلوا معنا وزارة الصحة الله يجزاهم خير وأشكرهم على اهتمامهم شكرًا للقائمين على الوزارة من وزير وموظفين والله يحفض وطننا وأبناء الوطن".

وكانت "صدى" نشرت مقطعا ظهر خلاله الشمري من داخل المستشفى مناشدا الجهات المسؤولة بعلاجه، حيث يعاني من ارتفاع لزوجةالدم ما يسبب له جلطات متكررة.

وذكر نجله في وقت سابق أن حالته ليس لها علاج بالمملكة، ويمكن علاجه فقط في الخارج بكوبا وأمريكا حسب كلام الأطباء.

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المملكة
علاج
الصحة
عبدالعزيز الشمري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 6 ساعات
ممتاز جدا و شكرا لوزارة الصحه
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ 5 ساعات
كثير ما نسمع ليس له علاج بالمملكة .وهل الطب محتكر على أمريكا وبريطانيا ودول أوربا..!؟
لماذا لايتم بناء مستشفى بكل المقاييس وكوادر طبية عالمية من أنحاء العالم من جميع التخصصات .والفلوس اللي تصرف وتدفع خارج المملكة تكون داخل المملكة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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