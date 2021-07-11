نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة اختفاء طيار سعودي في الكويت منذ 30 عامًا

منذ 13 ساعة
15751
6
قصة اختفاء طيار سعودي في الكويت منذ 30 عامًا

خالد الظفيري (صدى):
لا زالت أسرة طيار سعودي فقد في الكويت أثناء الغزو العراقي، متأملة في العثور عليه، رغم مرور 30 عاما على اختفاءه.

وأعربت "رحاب الطيار" ابنة المفقود، عن أملها في العثور على والدها محمد عقيل الطيار، موضحة أنه كان عمره حينها 50 عاما، وأن إحدى يديه عضباء -اصبعه السبابة فوق الوسطى-.

وقالت رحاب الطيار: "إحساسي يقول إنه عايش موجود، وقد يكون فاقداً للذاكرة بعد الغزو، وأي شخص رآه أو مر عليه يراسلني".

وأشارت إلى أن والدها دخل الكويت في أغسطس عام 1990 عابرا للحدود ذهابا وإيابا لزيارة أخته وأبنائها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قام بإنقاذ أحد أقاربه من كبار السن.

وأوضحت أنه في الزيارة الأخيرة بعد الغزو غادر إلى الكويت مع رجل مجهول ولم يعد بعدها حتى هذا اليوم.

المملكة
الكويت
طيار
اختفاء

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 169
منذ 8 ساعات
لا ييأس من روح الله إلاالكافرون
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 7 ساعات
لقد تأخرتي في الاعلان عن والدك . الله يرده لكم
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ 5 ساعات
يعني الأن تجاوز ال 80 سنة.أن شاء الله انه بصحة وعافية وربي يجمعكم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 3 ساعات
الله يرده لكم وهو بصحة وعافيه .. آمين ..
عارف
عارف عدد التعليقات : 5
منذ 3 ساعات
الخبر مغفص ... وين الطيار في الموضوع هل مهنته طيار أم لقبه أم ماذا ؟
العنوان لا يمت بالموضوع بصلة قرابة ...
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3781
منذ 4 دقائق
لا الرجل من عائلة الطبار ولكن صدى محررينها لازم يزودون عيار البهارات لحبك الكبسة الاخبارية . الرجل الله يرحمه حي او ميت كان يساعد الناس بنقلهم من الكويت للسعودية وانقاذهم . واخر مرة رجع لاكويت لانقاذ ناس واختفى وما رجع للسعودية وهذا موجود بحساب البنت اللي تطالب بالبحث عنه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ 5 دقائق 1119
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 9 دقائق 1076
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 16 دقيقة 1092
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 23 دقيقة 1220
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 41 دقيقة 1688
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 46 دقيقة 1560
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 50 دقيقة 1530
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 55 دقيقة 1986
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ ساعة 687
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ ساعة 2427