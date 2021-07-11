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عضو شورى سابق: يجب توظيف السعودي سواء بمؤهل أو بدون

منذ 13 ساعة
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عضو شورى سابق: يجب توظيف السعودي سواء بمؤهل أو بدون

عادل الحربي (صدى):
رأى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أنه على القطاع الخاص التعامل مع الموظف السعودي مهما كانت الظروف.

وقال ابن جمعة: "توظيف السعودي يجب أن يكون مؤهل أوغير مؤهل، التدريب يتم على رأس العمل وعلى القطاع الخاص أن يتعامل معهم مهما كانت الظروف"، مضيفا: "هذا لن يستمر وبعد فترة معينة سيسود استقرار سوق العمل ودوران السعوديين".

وفي سياق منفصل، قال ابن جمعة: "إن من أهم متغيرات نموذج الاقتصاد الكلي هو متغير الاستقرار السياسي Proxy/Surrogate الذي يؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي، فكلما زاد الاستقرار السياسي كلما تحسن معدل النمو الاقتصادي بشكل متراكم مع تقلص معامل المخاطرة على المديين القصير والطويل، مما يحفز زيادة الاستثمارات وتوسع الشركات في مشروعاتها وتوظيف المزيد من رؤوس الاموال بدلا من ادخارها وتوظيف الأيدي العاملة بدلا من بطالتها".

وتابع: "الانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى تغييرات هيكلية وتحولات من مسار المصدر الواحد للاقتصاد، إلى مسارات بمصادر متنوعة يدعم بعضها البعض في حال تغير الظروف الاقتصادية العالمية إلى الأسوأ أو لمواصلة النمو نحو مستقبل افضل".

واستكمل: "لذا إعادة هيكلة الاقتصاد لا يخلو من بعض الاثار السلبية على المدى القصير وأقل على المدى المتوسط، وإيجابية أكبر على المدى الطويل، بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة وتكيف سلوك القطاع الخاص وسلوك المستهلك مع المعطيات الجديدة، لذا قد يعني نمو الاقتصاد المستدام أي نمو يتجاوز 2% سنويا عبر الزمن دون خلق مشاكل اقتصادية كبيرة أخرى، خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة".

وأضاف: "هناك مفاضلة بين النمو الاقتصادي السريع في الوقت الحاضر، والنمو المستدام في المستقبل، حيث ان النمو السريع قد يستنزف الموارد المتاحة ويخلق مشاكل بيئية للأجيال القادمة، بما في ذلك استنفاذ النفط والثروات".

وأشار إلى أن "سياسة جانب العرض تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتساعد على جعل الصادرات أكثر جاذبية، وهذا ينتج عنه تحسن في الحساب الجاري، إذا ما اتبعت الحكومة سياسة الخصخصة وتخفيف الضوابط التنظيمية التي تدعم زيادة الكفاءة الاقتصادية وربحية القطاع الخاص برفع كفاءته الإنتاجية والصادرات".

واستدرج قائلا: "تشمل سياسات جانب العرض الإنفاق الحكومي على التعليم، والحد من التشريعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية الرئيسة ومنها: ارتفاع النمو الاقتصادي، انخفاض معدل التضخم، تخفيض البطالة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. رغم تعارض بعض هذه الأهداف مع بعضها البعض على سبيل المثال، قد تسهم السياسة المالية التوسعية في زيادة النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة ولكن ذلك سيكون على حساب التضخم والحساب الجاري".

وأكد أن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتنمية رأس المال البشري في ظل معدلات من التضخم، تخفض البطالة ولا تتجاوز معدلات النمو المرتفعة على المدى الطويل.

البطالة
مجلس الشورى
التوظيف
فهد بن جمعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 12 ساعة
لا يا شيخ

هل الفستق زي اللوز
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 9 ساعات
هذا الموضوع يحتاج الى ضغط قوي من الحكومه على اصحاب الشركات لتوظيف السعودي وتدريبه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 9 ساعات
يوجد في ارامكو عماله اجنبيه كبيره والمفروض ان تستبدلهم ارامكو بالسعوديين وخصوصا خريجي الجامعات الامريكيه وهم كثير
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 604
منذ 8 ساعات
يوم كنت عضو تعارض وبشدة الحين يوم صرت سابق تطالب وتنظر
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 143
منذ 8 ساعات
ليش ماقلت هالكلام يوم كنت عضو فعال
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 6 ساعات
غريب الأن تتكلم وينك يوم كنت في المجلس ...؟
عالعموم الله يكون بالعون المواطن مهمش في بلده وتفضيل الأجنبي عليه حتى لو كان بدون شهاده واضح ولا حسيب ولا رقيب
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 8
منذ 5 ساعات
يوم كان عضو في الشورى كان أكبر مطبل ضد المواطن والان جاي يتقرب للمواطن
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 8
منذ 5 ساعات
يوم كان عضو في الشورى كان أكبر مطبل ضد المواطن والان جاي يتقرب للمواطن
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7040
منذ دقيقة
السبب الحقيقي وراء البطاله هو الشروط الصعبة والتعجيزية إلي يضعها صاحب الوظيفة اياً كانت وفي الأخير حتى الراتب لا يعطي الإنسان حياه كريمه اتمنى ان وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يشتغل على نصح القطاع الخاص

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
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دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
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