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فيديو.. فهد الشليمي لجمال ريان: "مين اللي حرض على أراضي الفلسطينيين أنا ولا أبوك"

منذ 14 ساعة
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فيديو.. فهد الشليمي لجمال ريان: "مين اللي حرض على أراضي الفلسطينيين أنا ولا أبوك"

خالد الظفيري (صدى):
رد المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، على إساءة مذيع قناة الجزيرة القطرية المرتزق جمال ريان، له ولبعض الإعلاميين والسياسيين، ووصفهم بالمرتزقة.

وقال الشليمي في مقطع فيديو: "إلى كلب الروم جمال خريان بدون تحية، هذا الرجل انهبل، يكتب كتابات تدل على أن فيه انهيار عصبي، عنده مشكلة نفسية مع الإمارات ".

وتابع فهد الشليمي: "أنصح رئيس تحرير الجزيرة إنه يودع الرجل هذا، يمكن فيه جنون، أو الزهايمر، أو فوبيا الإمارات".

وأضاف: "خلص من الإمارات دار علي، ووصفني بأني صهيوني، مين اللي كان يحرض على أراض الفلسطينيين أنا ولا أبوك، بعدها يقول أهلى في السعودية، توهم صاروا أهلك بعد سنتين ونص تشتم فيهم، الرجال استخف رسمي، روح افحص قواك العقلية ".

قطر
الإمارات
فهد الشليمي
جمال ريان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههه احسنت يا فهد الشليمي ، لا فض فوك ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14553
منذ 11 ساعة
جنون

مرض نفسي

زهايمر

فوبيا

مرتزق

صهيوني

وش دا .. سيل مطر .. أم مطر سيل

أفحص قواك العقلية

إحباط

نعال الطفل تسواك أنت وقناتك

هجوم النشمي الشليمي الواعي على جمال السهران في محله
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 293
منذ 10 ساعات
الدكتورفهد الشليمي اعلامي ومناضل حر ونزيه يدافع عن مبادئ وقيم ويحمل هموم امته الخليجيه والعربيه بخلاف شتات الروم امثال المرتزق جمال ريان ومن هو علي شاكلته بلا هويه قضاياهم الدرهم والدينار!!!
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 169
منذ 9 ساعات
احسنت
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 110
منذ 8 ساعات
سفاهة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 8 ساعات
ههههههههههههههههههه هذا صهيوني وابوه عميل وخائن للفلسطيينين وسبق وان فضحهم صديقه اسامه فوزي من امريكا ولا يستحق الرد عليه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2323
منذ 6 ساعات
كفو يا الشليمي
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههه
جمال خريان.
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3866
منذ ساعة
لماذا تردون على هؤلاء الامعات خلوهم ينبحو الى مالا نهاية وكما قيل في الامثال ( اذا ما كل كلب القمته حجرا عييت ولم يبقى في الحي احجار)
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14553
منذ 10 دقائق
يا شليمي ما سمعنا رأيك في تدخل تركيا في أفغانستان وترك الترك في ليبيا في المقابل أو المكافيء السياسي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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