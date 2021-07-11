فيديو.. فهد الشليمي لجمال ريان: "مين اللي حرض على أراضي الفلسطينيين أنا ولا أبوك"

خالد الظفيري (صدى):
رد المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، على إساءة مذيع قناة الجزيرة القطرية المرتزق جمال ريان، له ولبعض الإعلاميين والسياسيين، ووصفهم بالمرتزقة.
وقال الشليمي في مقطع فيديو: "إلى كلب الروم جمال خريان بدون تحية، هذا الرجل انهبل، يكتب كتابات تدل على أن فيه انهيار عصبي، عنده مشكلة نفسية مع الإمارات ".
وتابع فهد الشليمي: "أنصح رئيس تحرير الجزيرة إنه يودع الرجل هذا، يمكن فيه جنون، أو الزهايمر، أو فوبيا الإمارات".
وأضاف: "خلص من الإمارات دار علي، ووصفني بأني صهيوني، مين اللي كان يحرض على أراض الفلسطينيين أنا ولا أبوك، بعدها يقول أهلى في السعودية، توهم صاروا أهلك بعد سنتين ونص تشتم فيهم، الرجال استخف رسمي، روح افحص قواك العقلية ".