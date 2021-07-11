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قوات أمن الحج تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

منذ 15 ساعة
2756
قوات أمن الحج تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10,000 ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة، دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الحج
وزارة الحج والعمرة
قوات أمن الحج
الإجراءات النظامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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