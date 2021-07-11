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قرار بالحجز على أموال المتخلفين عن سداد ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

منذ 15 ساعة
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قرار بالحجز على أموال المتخلفين عن سداد ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن صدور قرار بتكليف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالحجز على أموال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حال استمرار عدم سداد المستحقات.

وتضمن القرار قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 73، 74، 75، من نظام ضريبة الدخل لعام 1425، بحسب الوطن.

وتنص على أنه إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه، وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور 20 يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز.

وعلى البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.

المملكة
البنوك
ضريبة القيمة المضافة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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