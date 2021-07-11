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إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

منذ 16 ساعة
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إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
أغلق فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن اليوم مقهى مخالفا للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الرقابية التابعة للفرع بالتعاون مع شرطة المحافظة.

وجرى إغلاق المقهى واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع الوزارة بالمحافظة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، أو دخول عدد محدد، أو توفير المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

وزارة التجارة
حفرالباطن
كورونا
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14542
منذ 9 ساعات
أجمل فعل هو القفل لمن لم يلتزم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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