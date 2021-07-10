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الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة التعاون "صور" 

منذ 16 ساعة
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الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة التعاون "صور" 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، استعدادا لمواجهة التعاون وديا مساء الغد.

ويأتي ذلك في أولى وديات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي:بدأ الجهاز الفني المران وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

وشارك لاعبو المنتخب في الجزء الأول من المران قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية، كما فرض المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم مناورة على جزء من الملعب شرح خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

ويخضع لاعبو المنتخب صباح الغد لفحوص طبية في مقر النادي، حيث تقرر أن تكون مدة كل شوط في ودية الغد 35 دقيقة.

 

التعاون
المنتخب
نادي الهلال
ليوناردو جارديم
ستاد
الأمير تركي بن سلطان

التعليقات

S.H.Q
S.H.Q عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
بالتوفيق للزعيم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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