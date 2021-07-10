الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة التعاون "صور" 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، استعدادا لمواجهة التعاون وديا مساء الغد.
ويأتي ذلك في أولى وديات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي:بدأ الجهاز الفني المران وأداء تدريبات لياقية متنوعة.
وشارك لاعبو المنتخب في الجزء الأول من المران قبل أن يؤدوا تدريبات لياقية، كما فرض المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم مناورة على جزء من الملعب شرح خلالها عددا من الجمل التكتيكية.
ويخضع لاعبو المنتخب صباح الغد لفحوص طبية في مقر النادي، حيث تقرر أن تكون مدة كل شوط في ودية الغد 35 دقيقة.