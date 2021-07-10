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مدير عام صحة عسير يدشن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من المستشفيات

منذ يوم
1098
مدير عام صحة عسير يدشن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من المستشفيات

عسير (صدى):
دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري مشروع تحديث أنظمة الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية وإدارة نظم الأشعة لمستشفيات صحة عسير في (17) مستشفى وربطها بمركز معلومات موحد ، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 36479711 مليون ريال.

يأتي ذلك في مشروع  ضمن تحسين جودة الأداء لخدمات الأشعة ، حيث تعد صحة عسير من أوائل المديريات الصحية تطبيقا ً لأنظمة أرشفة الصور الطبية بطريقة إلكترونية تسهم في زيادة دقة التشخيص لخدمة المريض إضافة إلى الاستفادة من خدمة تناقل صور الأشعة بطريقة توفر الجهد والوقت للمستفيد .

يذكر أن مشروع الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية (PACS) يعمل على تخزين الصور ذات الاحتياج لفترات طويلة مع ضمان جودة الصور لتمكين الطبيب المعالج من الرجوع لها عند الحاجة بكل يسر سهولة واستعراضها بسرعة عالية خلال مرحلة متابعة الحالة المرضية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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