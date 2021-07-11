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مختص: الخمور المغشوشة تحتوي على مواد سامة ومقدار "فنجان" يؤدي للوفاة "فيديو"

منذ 17 ساعة
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مختص: الخمور المغشوشة تحتوي على مواد سامة ومقدار "فنجان" يؤدي للوفاة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف أخصائي مركز وقاية السموم، خطورة تناول الخمور المغشوشة والعرق والأمراض التي قد تسببها.

وقال الأخصائي خلال حواره بقناة الإخبارية، إن الخمور المغشوشة تحتوي على مواد سامة ومقدار "فنجان" يؤدي للوفاة.

وأوضح أنه يتم إضافة مواد شديدة السمية على المتعاطي من أول مرة، فمقدار فنجان شاي من العرق المغشوش يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو العمى أو فشل كلوي مدى الحياة.

وأشار إلى أن الميثانول يشكل الخطر الرئيسي، وسبب وضعه قد يكون عن طريق الخطأ لإنتاج عشوائي بطريقة بدائية، أو إنتاج كمية أكبر بسرعة.

 

العرق
مركز وقاية السموم
الخمور المغشوشة
الميثانول
فنجان شاي

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 15 ساعة
اعوذ بالله الله يزيدني جهل بلاوي ذي عوذااا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 12 ساعة
الميثانول CH3OH يسبب العمى والتسمم فعلاً ولا مزاح في الأرواح وخاصة عندما تخرج الروح مع السكرة تكون مؤلمة لخاتمة شينة ومهينة والأصلي هو الإيثانول CH3CH2OH .والله الهادي إلى سواء السبيل.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 12 ساعة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 11 ساعة
كنت أشير إلى التفاعل الخطأ .. الذي ذكره المختص
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 6
منذ 9 ساعات
أصلاً شورب الخمر غش لله أولاً لأن الله حـرّمه ... ومن شرب الخمر يـنغش في الدنيا وفي الآخره ...نسئل الله أن يمتعنى بشربه في الآخره ((( فـقـط ))).....
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 8 ساعات
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2323
منذ 7 ساعات
اذا كان ولا بد اصلي احسن
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2680
منذ 6 ساعات
سواء المغشوش أو الأصلي كلها مضره وكل مايغضب الله مضر ومنكر الله يبعدنا عنه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 128
منذ 6 دقائق
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
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