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28 لاعبًا يغادرون إلى معسكر الأهلي في تونس

منذ 17 ساعة
1940
28 لاعبًا يغادرون إلى معسكر الأهلي في تونس

ماجد محمد (صدى):
كشف بيسنيك هاسي، المدير الفني للأهلي ، قائمة فريقه المغادرة إلى المعسكر الرئيسي الذي ستحتضنه تونس خلال الفترة المقبلة تأهباً للموسم الجديد 2021-2022.

وضمت القائمة 28 لاعبًا ليخوضوا المعسكر الخارجي، يتقدمهم السوري "عمر السومة، والحارس محمد العويس" إضافة إلى المدافع البرازيلي دانكلير.

ويتواجد في قائمة الأهلى كلاً من "عمر السومة، محمد العويس، دانكلير، أحمد كسار، ليوبومير فيجسا، ومحمد مجرشي، وياسر المسيليم، ومحمد الزبيدي، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفراس الغامدي، ونوح الموسى".

وتشمل القائمة أيضًا "عبدالرحمن الصانبي، وإياد مدنى، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، ومعتز هوساوي، وفهد مجرتي، وريان حامد، ومناف أبو يابس، وهانى الصبياني، وعبدالله عبده، وحسن العلي، وألكسندر ميتريتا، وعثمان الحاج، وحسين المقهوي".

 

تونس
الأهلي
المعسكر الخارجي
بيسنيك هاسي
المعسكر الرئيسي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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