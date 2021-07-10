28 لاعبًا يغادرون إلى معسكر الأهلي في تونس

ماجد محمد (صدى):
كشف بيسنيك هاسي، المدير الفني للأهلي ، قائمة فريقه المغادرة إلى المعسكر الرئيسي الذي ستحتضنه تونس خلال الفترة المقبلة تأهباً للموسم الجديد 2021-2022.
وضمت القائمة 28 لاعبًا ليخوضوا المعسكر الخارجي، يتقدمهم السوري "عمر السومة، والحارس محمد العويس" إضافة إلى المدافع البرازيلي دانكلير.
ويتواجد في قائمة الأهلى كلاً من "عمر السومة، محمد العويس، دانكلير، أحمد كسار، ليوبومير فيجسا، ومحمد مجرشي، وياسر المسيليم، ومحمد الزبيدي، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفراس الغامدي، ونوح الموسى".
وتشمل القائمة أيضًا "عبدالرحمن الصانبي، وإياد مدنى، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، ومعتز هوساوي، وفهد مجرتي، وريان حامد، ومناف أبو يابس، وهانى الصبياني، وعبدالله عبده، وحسن العلي، وألكسندر ميتريتا، وعثمان الحاج، وحسين المقهوي".